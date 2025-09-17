

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月12日から16日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7034> プロレド 東Ｐ -16.02 9/16 3Q 98.12

<3565> アセンテック 東Ｓ -12.13 9/16 上期 135.44

<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ -11.39 9/16 上期 25.32

<184A> 学びエイド 東Ｇ -9.94 9/16 1Q 赤縮

<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ -8.21 9/16 3Q －



<4666> パーク２４ 東Ｐ -6.50 9/16 3Q -7.26

<278A> テラドローン 東Ｇ -4.52 9/16 上期 赤拡

<3804> システムディ 東Ｓ -1.46 9/16 3Q 34.49

<3497> ＬｅＴｅｃｈ 東Ｇ -0.07 9/16 本決算 －



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

