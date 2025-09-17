―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月12日から16日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　ＫＴＣ <5966>
　25年3月期の連結経常利益は前の期比4.8％増の9.4億円に伸びたが、従来予想の10.1億円を下回って着地。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<8894> レボリュー 　　東Ｓ 　 +10.00 　　9/16　　　3Q　　　　赤拡
<4380> Ｍマート 　　　東Ｇ　　 +8.78 　　9/16　　上期　　　 36.32
<5966> ＫＴＣ 　　　　東Ｓ　　 +2.40 　　9/16　本決算　　　　　－
<2678> アスクル 　　　東Ｐ　　 +1.84 　　9/16　　　1Q　　　-62.63
<5136> トリプラ 　　　東Ｇ　　 +1.66 　　9/16　　　3Q　　　319.54

<2345> クシム 　　　　東Ｓ　　 +1.58 　　9/16　　　3Q　　　　赤縮
<2391> プラネット 　　東Ｓ　　 +0.55 　　9/16　本決算　　　　1.35

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース