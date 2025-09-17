電算、上期経常を74％上方修正・最高益予想を上乗せ

電算 <3640> [東証Ｓ] が9月17日大引け後(15:50)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の9.1億円→16億円(前年同期は2.9億円)に74.3％上方修正し、増益率が3.1倍→5.4倍に拡大し、従来の15期ぶりの上期の過去最高益予想をさらに上乗せした。

なお、通期の経常利益は従来予想の43.5億円(前期は25.2億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期第２四半期（中間期）におきましては、自治体情報セキュリティ対策等の新規案件の獲得や受注額の増加など販売が順調に推移したこと、また、下期から上期に売上を計上できた案件があったことから、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益がいずれも、2025年５月15日に公表いたしました第２四半期（中間期）の連結業績予想を上回る見込みとなりました。なお、下期に売上を予定している各種案件の受注状況および今後の見通しを精査しており、2025年５月15日に公表いたしました2026年３月期の通期連結業績予想は修正しておりません。今後、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかにお知らせいたします。（注）業績予想に関する留意事項 業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて算定したものであり、実際の業績結果は、状況の変化など様々な要因によって、予想数値と異なる場合がありますので、ご承知おきください。

