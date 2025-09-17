Image: meinnotech

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

朝のSlack確認、資料作成中のスマホ通知、オンライン会議中のメモ確認。PC作業中、何度もスマホを手に取っては置いて...を繰り返していませんか？

この小さな動作の積み重ねが、実は1日で30分以上のロスタイムを生んでいるかもしれません。

そんな日常の非効率を、磁石でペタッと解決する新発想のデバイス「Dual Magic Ring Rev版」が登場しました。

PCモニターに吸着する魔法

Image: meinnotech

「MagSafe対応スマホリング」と聞くと、単なるスマホアクセサリーかと思いきや、これがデスクワークの概念を変えるんです。

最大の特徴は、PCモニターの横に磁力でピタッと吸着すること。まるでサブモニターのように、スマホをPCの隣に固定できます。Slackの通知も、Googleカレンダーも、視線を少し横にずらすだけでチェック完了。いちいちスマホを手に取る必要がなくなりました。

角度自在のS字アームが神

Image: meinnotech

このデバイスのもう一つの魅力が、自由自在に曲がるS字アーム。オンライン会議中は高い位置にセットして目線を上げ、資料作成時は低めにセットして参照しやすく...と、シーンに合わせて最適な角度に調整できます。

特にZoom会議で画面共有しながらスマホのメモアプリを確認したいときに重宝しそうですね。

長く付き合える、タフさと柔軟性

Image: meinnotech

正直、最初は「スマホリングに投資？」と疑問でした。でも1日8時間のデスクワークで、1秒の動作を何百回も繰り返すことを考えると...これは立派な生産性投資だと気づきます。

デスクに座ったまま、PCとスマホをシームレスに行き来できる環境。それはまるで、自分専用のコックピットを手に入れたような感覚です。もし同じ悩みがあるなら、これが解決策かもしれません。

Image: meinnotech

この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。