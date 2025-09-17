兵庫県三木市にある三木ホースランドパークで、９月２０、２１日（午前１０時〜午後４時まで）に総合馬術競技のイベント「ＭＩＫＩ Ｅｖｅｎｔｉｎｇ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」が開催されることになった。

２０日には、元ＪＲＡ調教師で一般財団法人ホースコミュニティー代表理事の角居勝彦さんと、昨年のパリ五輪総合馬術団体で銅メダルを獲得した“初老ジャパン”のメンバーで個人でも５位入賞の戸本一真さん、同日本代表監督の根岸淳さん、株式会社ＴＣＣ Ｊａｐａｎ代表取締役の山本高之さんがスペシャルトークショーを実施。「総合馬術×引退競走馬の無限の可能性」をテーマに熱く語り合う。

２１日には、根岸さん、戸本さんの解説付きで、大迫力のクロスカントリーが間近で楽しめる。株式会社Ｃｙｇａｍｅｓ（サイゲームス）社が協賛しており、イベントの来場者には、先着で２０００枚、２０１８年の有馬記念覇者ブラストワンピースの限定ウマ娘コラボカードがプレゼントされることになっている。