◇ナ・リーグ フィリーズ9―6ドジャース（2025年9月16日 ロサンゼルス）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が16日（日本時間17日）、敵地でのドジャース戦に「2番・DH」で先発出場。初対戦した相手先発・大谷翔平投手（31）の印象を語った。

初対戦となった初回1死の第1打席で大谷に初球、メジャー自己最速タイとなる101・7マイル（約163・6キロ）の直球を投げられると、最後は2ボール2ストライクから内角スライダーを見逃し三振。4回の第2打席はカットボールを捉えたかに見えたが左飛に打ち取られた。

それでも4点を追う6回1死一、二塁の第3打席でロブレスキから中前打を放ち満塁に好機を拡大。この回の6得点を呼び込んだ。8回の第4打席は四球を選んで出塁した。

試合後、シュワバーは大谷について「彼と対戦するのは初めてだったけど、今夜は本当にいい状態の彼と当たったと思う。2打席目は甘い球を逃してしまった。彼はゾーンをしっかりコントロールしストライクを投げ込んでいて外れてもゾーンの近くだった。大きく外れることがほとんどなく、常に競争レベルの高い投球をしていたと感じた」と振り返った。

ポストシーズンでも再び対戦する可能性があるだけに、今回の対戦は「大きいと思う。実際に目で見て、球がどう出てくるのか、変化球がどう動くのかを確認できるのは大事だ。相手に慣れるというのはいつでもプラスになる」とうなずいた。

そして「今夜は本当に良い大谷を見れたし、次に対戦する時には、球の動きや傾向を少しでも理解できているはずだ」とリベンジを誓った。