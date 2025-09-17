グレーやネイビーより“こっち”！【niko and ...】大人のサマ見え♡「ブラウンアイテム」

今年のトレンドカラーのひとつ、ブラウン。柔らかくも深みがあって、着こなしをリッチに見せてくれる、大人のコーデにぴったりのカラーです。今回は【niko and ...（ニコアンド）】から登場している、おすすめの「ブラウンアイテム」をオシャレなスタッフさんのコーデとともに紹介。いつもグレーやネイビーを使っている人も、この秋はブラウンを取り入れてみては？

ブラウン × ベロアでTシャツもリッチな雰囲気に

【niko and ...】「ベロアTEEブラウス」\5,500（税込）

ゆったりとしたサイズ感のトップスが安定した人気を集めていますが、大人世代はリラックス感に加えて上品さも意識したいところ。こちらは公式サイトによると「上品なツヤと光沢感が新鮮なベロア素材」を使っており、スウェットパンツやジーンズ合わせのカジュアルコーデも一気にクラスアップできそうです。ほかにもスラックスやティアードスカートなど、ボトムスを選ばずに活躍する予感。

トレンドのレオパード柄もブラウンなら上品に

【niko and ...】「ベルトフレアスカート」\6,600（税込）

この秋冬注目のレオパード柄。とはいえ、明るいカラーはインパクトが強くてハードルが高く感じることも。落ち着いたブラウンがベースのヒョウ柄を選べば、主張しすぎず大人っぽいアクセントになってくれそうです。フリルトップスを合わせて、柄の強さを緩和するのもおすすめ。

こなれ感たっぷり！ ブラウンのワントーンコーデ

【niko and ...】「2WAY OVER CAMISOLE」\8,500（税込）、「LOOSE WIDE DENIM」\8,500（税込）

ひとくちにブラウンといっても、色の濃淡はさまざま。全身を同系色でまとめてものっぺりしにくいのは、ブラウンの魅力のひとつです。チュニック丈のデニムベストとフレアパンツをレイヤードすれば、レトロさが新鮮なコーデに。ハンチングのいなたさと、レーストップスの甘さのミックス感も絶妙。

ジャンパースカートはブラウンで大人っぽく

【niko and ...】「ベロアボーダービッグTシャツ」\5,000（税込）、「ポケットZIPジャンパースカート」\8,000（税込）

ジャンパースカートとボーダーTシャツを合わせた王道カジュアルコーデ。デニム素材や黒ボーダーだとコントラストが強く子どもっぽい印象になりがちなところを、ブラウンで統一して落ち着いた大人っぽさを演出しています。ボーダーTシャツはベロア素材を使用。カジュアル感が抑えられて、ぐっと上品な雰囲気に。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N