「僕は幸せでした」少し語気強めたＳＵＰＥＲ　ＥＩＧＨＴ・横山裕の言葉に取材姿勢を反省した

◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

文化社会部に配属されて丸６年になる。話を聞き、原稿を書き、の繰り返しが作業的になっていないか点検する意味で、月末のルーチンとして、スケジュール帳の末尾に「〈１〉今月の心に残った取材」「〈２〉心残りな取材」を書いて翌月に向かうようにしている。

〈１〉は当月の取材で胸が熱くなった光景や言葉を書き留め、〈２〉は「何で取材対象にこんな聞き方をしてしまったのだろう」などと反省を書いている。８月は〈１〉と〈２〉どちらも、日本テレビ系「２４時間テレビ」で子ども支援のためのマラソンランナーを務めたＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）の取材に関するものだった。

今夏、横山を２度取材する機会があった。心に残ったのは、取材で計５度聞いた「僕には走る理由がちゃんとある」という言葉。近年のランナーでトップクラスと言っていいほど、自身の生い立ちとリンクした横山の走りはチャリティーの意義と覚悟が伝わるものだった。酷暑のマラソンに個人的には疑問もあるが、力走には胸を打たれ、支援を必要とする子どもの存在を考える契機をもらった。

一方で「心残り」なのが、横山が母の闘病や弟たちの生活、学費を工面してきた経験を聞いた時のこと。記者が「大変でしたね」と神妙な相づちを続けると、静かに言葉を紡いでいた横山は「いや、僕は幸せでした」と少し語気を強めた。潜在的に「貧困＝かわいそう」と捉え、苦労話でくくろうとする浅はかなアングルを感じ取ったのだろう。貧困や家庭内の問題は、複雑なグラデーションの中に本質や声にならない声がある。単純な構図に落とし込もうとした取材姿勢を反省した。（芸能担当・奥津 友希乃）

◆奥津 友希乃（おくつ・ゆきの）２０１９年入社。文化社会部で社会担当を経て、芸能担当。