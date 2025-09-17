ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡¦À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬£Î£È£ËÂ¦¤Ë°ãË¡ÌôÊª´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¤»Ý¤Î½ñÌÌ¤òÌ¤Äó½Ð¡ÖÂÐ±þ¤ËÏ³¤ì¡×
¡¡£Î£È£Ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹ÄêÎã²ñ¸«¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£¹Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¡¦Á°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬£³Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤¬¡Ö°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï´û¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»³Ì¾¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡¢ÂáÊá¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£Æ±¶É¤Ç¤Ï£²£°£²£°Ç¯£´·î¤è¤êÄ«¥É¥é¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¡¢°ãË¡ÌôÊª¤äÈ¿¼Ò²ñÀªÎÏ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤»Ý¤ò½ñÌÌ¤ÇÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¡£º£²ó¤Ï¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼ÔÂ¦¤«¤é¡ÖÂÐ±þ¤ËÏ³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´´Éô¤¬¡Ö¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Î²óÅú¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¸¡Æ¤¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£