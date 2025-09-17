Vaundy、男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアーの6公演が完売に
シンガー・ソングライターのVaundyが、来年2月より開催する『Vaundy DOME TOUR 2026』の4大都市6公演分のチケットが完売した。同ツアーは、男性ソロアーティストとして史上最年少での4大都市ドームツアー開催となる。
【ライブ写真】Lotus Stageのトリを務めた『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』の模様
完売となったのは、2月7日の福岡・みずほPayPayドーム福岡を皮切りに、東京ドーム2公演、京セラドーム大阪2公演、北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）の計6公演。2月8日に予定されている福岡公演の追加公演のみが販売中となっている。
追加席として、札幌公演のステージサイド席、大阪公演のバルコニー席（VISTA席）の販売も決定した。
Vaundyは9月14日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に出演。Lotus Stageのトリを務め、「ずっとラブソング」や「再会」などの人気曲を披露し、大観衆を沸かせた。
現在は、オフィシャル会員サイト限定の全国ホールツアー『Vaundy one man live VAWS hall tour “little punk”』を開催中で、11月の東京ガーデンシアター2Daysまで続く。さらに、12月には自身初の海外フェス出演となる香港の『Clockenflap Music & Arts Festival 2025』でヘッドライナーを務めることも決定しており、年末に向けてのさらなる展開も控えている。
