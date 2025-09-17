【YouTubeチャート】DECO*27「モニタリング」初の1位、HANA新曲「BAD LOVE」初登場2位
今週（2025/9/5〜9/11）のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比10.6％増、TOP100の初登場作は12作（前週14作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
1位はサウンドクリエイター・DECO*27（デコニーナ）の「モニタリング（feat.初音ミク）」（756.7万回）。2024年11月リリースのアルバム『TRANSFORM』の収録曲で、ミュージックビデオ（MV）は前週まで41週にわたってTOP100入りしているヒット曲だが、9月5日に同曲の「Best Friend Remix」バージョンを公開したこともあり視聴回数が急伸。前週34位からジャンプアップし、初の1位となった。
26年2月14日には『デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』』を東京・国立代々木競技場第一体育館で開催することも発表されている。ちなみに「デコミク」とは、DECO*27仕様の初音ミクのことで、 “ライトで可愛い”面を表現する「デコミク（ライトネス）」と、“ダークで病み”な感情を映し出す「デコミク （ダークネス）」、ふたりのミクが、YouTube ShortsやSNSを中心にダンスなどの動画を展開している。
2位にはHANAの新曲「BAD LOVE」（564.4万回）が初登場。メンバーのJISOO、MOMOKAが作詞に参加し、許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた楽曲となっている。HANAの作品は5位（前週4位）に「Blue Jeans」（384.5万回）、8位（前週8位）に「ROSE」（263.6万回）、12位（前週7位）に「Tiger（Live）」（175.1万回）、28位（前週31位）に「Burning Flower」（120.9万回）など、TOP100内に6作（前週5作）がランクインしている。
3位（前週1位）はSnow Man「カリスマックス」（481.8万回）。1990年代〜2000年代に一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを取り入れ、Snow Man流にアップデートした作品で、コメント欄には「テンションが上がる曲」「頭の中でずーっと流れている」といった声が並んでいる。
6位に初登場したのは、藤井風「Prema」（314.5万回）。9月5日にリリースされた全曲英語詞のアルバムの表題曲で、同日にタイで撮影されたMVも公開となった。また、5日に『ミュージックステーション』、8日に『徹子の部屋』（いずれもテレビ朝日系）に出演するなど、メディアへの露出が多く、藤井風の作品は34位（前週72位）に「Love Like This」（110.8万回）、48位（前週TOP100外）に「きらり」（93.7万回）など、TOP100内に8作（前週1作）がランクインした。
15位には、aespa「Rich Man」（168.8万回）が初登場。9月5日リリースの6枚目のミニアルバム『Rich Man』の表題曲で、荒々しいギターサウンドがポイントのダンス曲で、MVではaespaが考えるリッチマンを定義し、カーチェイスやラグビー競技の映像を通じて表現している。
19位（前週80位）はCUTIE STREETの新曲「かわいいさがしてくれますか？」（154.6万回）。20位（前週12位）の「かわいいだけじゃだめですか？」（153.5万回）の続編として制作された楽曲で、見えにくい長所や、自分では短所に思える部分も、全てに“かわいい”が存在していて、それを認め合えたならきっと最強の武器になる、という想いが込められているという。MVはCUTIE STREETが“かわいい”を探しに行く内容になっている。
※カッコ内は視聴回数
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
1位はサウンドクリエイター・DECO*27（デコニーナ）の「モニタリング（feat.初音ミク）」（756.7万回）。2024年11月リリースのアルバム『TRANSFORM』の収録曲で、ミュージックビデオ（MV）は前週まで41週にわたってTOP100入りしているヒット曲だが、9月5日に同曲の「Best Friend Remix」バージョンを公開したこともあり視聴回数が急伸。前週34位からジャンプアップし、初の1位となった。
2位にはHANAの新曲「BAD LOVE」（564.4万回）が初登場。メンバーのJISOO、MOMOKAが作詞に参加し、許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた楽曲となっている。HANAの作品は5位（前週4位）に「Blue Jeans」（384.5万回）、8位（前週8位）に「ROSE」（263.6万回）、12位（前週7位）に「Tiger（Live）」（175.1万回）、28位（前週31位）に「Burning Flower」（120.9万回）など、TOP100内に6作（前週5作）がランクインしている。
3位（前週1位）はSnow Man「カリスマックス」（481.8万回）。1990年代〜2000年代に一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを取り入れ、Snow Man流にアップデートした作品で、コメント欄には「テンションが上がる曲」「頭の中でずーっと流れている」といった声が並んでいる。
6位に初登場したのは、藤井風「Prema」（314.5万回）。9月5日にリリースされた全曲英語詞のアルバムの表題曲で、同日にタイで撮影されたMVも公開となった。また、5日に『ミュージックステーション』、8日に『徹子の部屋』（いずれもテレビ朝日系）に出演するなど、メディアへの露出が多く、藤井風の作品は34位（前週72位）に「Love Like This」（110.8万回）、48位（前週TOP100外）に「きらり」（93.7万回）など、TOP100内に8作（前週1作）がランクインした。
15位には、aespa「Rich Man」（168.8万回）が初登場。9月5日リリースの6枚目のミニアルバム『Rich Man』の表題曲で、荒々しいギターサウンドがポイントのダンス曲で、MVではaespaが考えるリッチマンを定義し、カーチェイスやラグビー競技の映像を通じて表現している。
19位（前週80位）はCUTIE STREETの新曲「かわいいさがしてくれますか？」（154.6万回）。20位（前週12位）の「かわいいだけじゃだめですか？」（153.5万回）の続編として制作された楽曲で、見えにくい長所や、自分では短所に思える部分も、全てに“かわいい”が存在していて、それを認め合えたならきっと最強の武器になる、という想いが込められているという。MVはCUTIE STREETが“かわいい”を探しに行く内容になっている。
※カッコ内は視聴回数