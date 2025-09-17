俳優の山田裕貴（34）が16日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。公開中の映画「ベートーヴェン捏造」（監督関和亮）で共演する俳優・古田新太（59）と、俳優業についてトークを展開した。

俳優業の話題になり、「出番が多いとか考える俳優さん、いるじゃん」と“暴露モード”に入った古田。「もうギャラ決まってんだからよ、出番少なくてセリフ少ないほうがいいんだよね、俺」とぶっちゃけた。

これを受けて山田は「どうする家康でもちょびっと一緒だったじゃないですか」と、NHK大河ドラマでの共演を回想。「その現場で言ってた気がする、“良かった俺、ちょっとしか出なくて”って」と、古田のつぶやきを思い返した。

すると古田は「いやだっているのよ、テメエのセリフの数をかぞえる俳優とか」と吐露。「“これだけしか出番がない”、ギャラ決まってんだから、出しろ（出番）が少ねぇほうが得なわけよ」と改めてぶっちゃけると、山田は「僕はエキストラ出身だったんですよ」と話し始めた。

そして「エキストラから舞台のセットを組み立てたりとかもやってた」と続け、「そこから始まったんで、セリフをもらえた時はめっちゃうれしかった」と告白。「その頃はセリフが何個あるとか考えちゃってましたけど、今はたしかにセリフが少ないほうが、何ならあんまりしゃべんない役のほうがいいかなって」と打ち明けた。

古田は「連ドラとかはとくにそう思う」と、なかでも「医者と弁護士は嫌なんだよ」と専門用語が多い役は気が進まない様子。さらに「映画とかで途中でセリフを増やされたりとかあると、絶対カンペ出させるもん」と、目線を送る場所ごとに用意してもらうことを明かし、「なんとなくやれてるように映るから」と笑うと、山田は「…て言ってますけどね、絶対古田さんはちゃんとやってると思いますよ、っていう“ねつ造”をしておきます」と、映画にちなんでフォローしていた。