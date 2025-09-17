◇ナ・リーグ ドジャース6─9フィリーズ（2025年9月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。5回無安打無失点の快投を見せると、打者としては8回の第4打席で史上6人目の2年連続50本となる50号ソロを放った。ただ、チームは救援陣が打ち込まれ痛すぎる連敗を喫した。

大谷は初回1死からナ・リーグ本塁打王争いで53本を放ちトップを走る“ライバル”シュワバーへの初球でメジャー自己最速タイとなる101・7マイル（約163・6キロ）を計測するなど、気合十分。最後は内角スライダーで見逃し三振に仕留めた。3番・ハーパーを四球で歩かせたもののマーシュを投ゴロに打ち取り、無失点だった。

5回68球を投げ、無安打無失点と余力十分の大谷は5回裏、先頭で打席に入るため、ベンチ前で準備していると、ロバーツ監督から声をかけらたが、交代を嫌がるような素振りを見せ笑みをこぼした。

6回からは2番手・ロブレスキが登板。ところが、この継投策が裏目に出て、マーシュには逆転3ランを被弾するなどあっという間に試合をひっくり返され、大谷の2勝目の権利は消滅。ベンチは呆然となった。投手交代を告げるため、ロバーツ監督がベンチを出ると、本拠ファンからは異例の大ブーイングが沸き起こった。

打線は4─6の8回には打者・大谷が史上6人目となる2年連続50本となる50号ソロなどで一時同点としたが、9回に6番手トライネンが2死から一、二塁のピンチを招くと、マルシャンに痛恨の勝ち越し3ランを被弾した。

大谷は投げては5回無安打無失点、打っても史上6人目の2年連続50号と投打で躍動したが、試合は敗戦。米データサイト「オプタ・スタッツ」の公式Xによると、「近代野球で5回以上を投げて無安打に抑え、打席で本塁打を打ったにもかかわらず、チームが敗れた唯一の選手」と悲劇の二刀流記録を紹介した。