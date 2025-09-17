Âç°æÀîÅ´Æ»¤Ç£±£°¡¦£±£¸¤«¤é¡ÖÀ±¶õÎó¼Ö¡×¤ò±¿¹Ô¡¡Èë¶±Ø¤Î¡Ö±üÂç°æ¸Ð¾å¡×¤ÇËþÅ·¤ÎÀ±¤ò´Ñ»¡
¡¡Âç°æÀîÅ´Æ»°æÀîÀþ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡ÖÀ±¶õÎó¼Ö¡×¤ò£±£°·î£±£¸Æü¤«¤é£²£¶Ç¯£³·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü½ËÆü¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È£²·î£±£±Æü¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡£±£·Ç¯¤Î±¿Å¾³«»Ï¤«¤é£¹¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÀ±¶õÎó¼Ö¡×¤ÏÀéÆ¬¢«¢ª±üÂç°æ¸Ð¾å¤ò¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÆÃÊÌ¥À¥¤¥ä¤Ç±¿Å¾¡£ÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¡¢Èë¶±Ø¤Î¡Ö±üÂç°æ¸Ð¾å¡×¤ÇÀ±¶õ´Ñ»¡¤¬¤Ç¤¤ë¡£±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿Í²È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á´Ñ»¡¤Ë¤ÏºÇÅ¬¡£Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÀéÆ¬¤ò£±£·»þ£²£°Ê¬¤ËÈ¯¼Ö¤·¡¢±üÂç°æ¸Ð¾å¤Ë¤Ï£±£¸»þ£²£µÊ¬Ãå¡£Ìó£±»þ´Ö¤ÎÀ±¶õ´Ñ»¡¤Î¸å¤ËÈ¯¼Ö¤·¡¢£²£°»þ£²£±Ê¬¤ËÀéÆ¬±Ø¤ØÌá¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï£±¿Í£±£¹£´£°±ß¡Ê¾®³ØÀ¸È¾³Û¡Ë¡£Í½Ìó¤Ï¡Ö¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤Ç¾è¼ÖÆü¤Î£³£°ÆüÁ°¤«¤é¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÂç°æÀîÅ´Æ»¡¦Æî¥¢¥ë¥×¥¹¥¢¥×¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅÅÏÃ£°£µ£´£·¡¦£µ£¹¡¦£²£±£³£·¡£Ê¿Æü£¹»þ¡Á£±£¶»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Þ¤Ç¡£
