再会を果たしたマリア・ベロニカ・ソトさんと、娘のマリア・ベアトリスさんとアデリア・ローズ・メレウ・チェッサさん/Courtesy Nos Buscamos

（ＣＮＮ）南米チリで、１９７９年に双子の娘を奪われた女性が、４５年ぶりに娘たちと再会を果たした。

感動的な再会を果たしたのはマリア・ベロニカ・ソトさん（６４）と、娘のマリア・ベアトリスさんとアデリア・ローズ・メレウ・チェッサさん。再会の場となったのは、ビオビオ州の港町コンセプシオンで、イタリアで育った４６歳の双子が帰国した。

ソトさんが娘たちを最後に見たのは、生後８カ月の時だった。娘は自分たちがチリで養子に出されたことを知っていたが、実母の記憶はなかった。

７９年、アウグスト・ピノチェト将軍の独裁政権下にあったチリで、当時１９歳のソトさんはビオビオ州ウアルペンで双子を出産した。生後８カ月の時に定期健診を受けた際、検査のために滞在の必要があると言われた。だがその後、適切に授乳させていないなどとして政府の診療所に双子を取り上げられた。警察に訴えると裁判所に行くよう促され、そこで双子がイタリア人夫婦に養子に出されたことを知った。ソトさんは後に、親が登録に現れなかったと出生証明書が書き換えられていたことを知った。

「沈黙の子どもたち」

チリ当局によると、ピノチェト独裁政権下の７３年から９０年にかけて、数千人の赤ん坊が実の母親から引き離され、米国や欧州の夫婦に養子として売られた。チリでは「沈黙の子どもたち」と呼ばれている。

チリでは、貧困層や弱い立場に置かれた女性から赤ん坊が奪われ、養子縁組あっせん機関に不法に売られた例があった。ソトさんの双子の娘のケースもその一つとみられる。娘の「社会的に恥ずかしい妊娠」を隠そうとする祖父母が医師や司祭、修道女と結託して、新生児を手放させたケースもあった。多くの場合、時効がすでに成立している。数千人もの反体制派が殺害されたり行方不明になったりした抑圧的な独裁政権下では、権利のために立ち上がることは投獄やそれ以上の危険を意味した。

「今は女性の声を聞いてくれる。でも当時は女性の声に耳を傾けなかった。母親の声にも耳を傾けなかった。私たち女性は今のように声を上げることができなかった」とソトさんは語った。

今年６月、チリの裁判官は同国史上初めて、養子縁組目的で赤ん坊を誘拐した容疑で５人を起訴すると発表した。捜査を担当するサンティアゴ控訴裁判所の判事は、８０年代に、保健当局やカトリック教会の司祭、弁護士、ソーシャルワーカー、さらには裁判官までもが関与するネットワークが存在し、主に貧困層の母親から赤ん坊を特定し、外国人夫婦に最高５万ドルで売り渡していたと断定したと述べた。チリ司法当局が声明で明らかにした。

この件は、ソトさんとは関係がない。

「やっと母に出会えた」

再会までの長く困難な道のりは２０２０年に始まった。ソトさんが、世界中で不法に養子に出された子どもと実の親を再会させる活動を行うチリのＮＧＯ「ノス・ブスカモス」に連絡したのだ。同団体の創設者で事務局長のコンスタンサ・デル・リオさんも、幼少期に不法に養子に出された当事者で、すぐにＤＮＡ検査を勧めた。ソトさんもすぐに応じたという。

ノス・ブスカモスなどのＮＧＯと協力して行方不明の親族を探す手助けをしているオンライン系図プラットフォーム「マイ・ヘリテージ」が運営する米国のＤＮＡバンクに、ソトさんのＤＮＡサンプルが送られた。

「この５年間、彼女はずっと『これからどうなるの？』と聞いてきた」とデル・リオさんは振り返る。「私は『橋の向こう側を待たなければならない』と伝えた」という。これはつまり、娘か孫が同じＤＮＡ検査を受ける必要があるということだった。

そして、今年初め、それが現実になった。３月、ソトさんの孫にあたる娘の息子がＤＮＡ検査を受け、祖母を見つけたのだ。孫がフェイスブックにアクセスすると、２０分もしないうちに会話が始まったとデル・リオさんは明かす。

デル・リオさんによると、チリ当局とのやり取りに基づくと、国内全体で２万５０００件ものケースが存在する可能性があるという。ノス・ブスカモスだけでも過去１１年間で６００人の親と子のデータベースを蓄積してきた。

ソトさんは、いつか娘たちと再会できるという希望を失わなかった。ただ、それが４５年もかかるとは思わなかったという。

娘たちは９月１０日にイタリアからチリに到着。降り立ったコンセプシオンの空港は普段の静けさから一変し、祝福ムードに包まれた。ソトさんや親族に加え、記者や地元関係者ら多くの人々が出迎えた。

娘たちは実母に駆け寄り、長く心のこもった抱擁をかわした。ソトさんは繰り返し「お母さんはずっとあなたたちを探していたのよ」と語りかけた。ソトさんはイタリア語を話さず、娘たちもまだスペイン語を学んでいないが、その場の感情に言葉は不要だった。

「母をやっと見つけることができて、本当に本当にうれしい。家族、兄弟、おじ、おば、いとこ、みんなと一緒にいたい」とマリア・ベアトリス・メレウ・チェッサさんは、姉妹を代表して語った。

ソトさんと娘たちは、双方の家族がだまされていたと語る。チリに残された実家族も、イタリアの養父母も、娘たちが母親の同意なしに奪われたことを知らなかったという。

娘たちと半世紀近く離れていたものの、ソトさんは自分を恵まれていると感じている。なぜなら、いまだ子どもと再会できない母親や、再会を待ち続けながら亡くなった母親が数多くいるからだ。

「私は娘たちを見つけるまで戦った。だからこそ、母親たちに戦いをやめないでほしいと伝えている。科学技術のおかげで、今はもっと多くの可能性があるのだから、扉をたたいてほしい」とソトさんは力を込めた。