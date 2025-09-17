日本の有名カレーと似てる？韓国俳優のカレー専門店が1年もたず閉店…こだわりは「味の二段階変化」だった

俳優イ・ジャンウが経営したカレー専門店が営業を終了したようだ。

イ・ジャンウは昨年12月、ソウル江東区（カンドング）にカレー専門店「ガレ」をオープン。同店舗は単一のカレーメニューに多様なトッピングと追加メニューを加える方式で運営され、「イ・ジャンウのカレー屋」としてオープン当時は大きな話題を集めた。

しかし、オープンから約9カ月が経過した今年9月1日、「9月1日をもって営業を終了します。ご来店いただきありがとうございました」という案内文とともに、閉店となったことが明らかになった。

イ・ジャンウはこれに先立ってチョン・ジュナのYouTubeチャンネルに出演した際、「日本の有名なカレーと似ているという話もあるが、同じではない。自分のスタイルに変えた。甘さから辛さへ変化していく二段階の味を込めたかった」と“カレー愛”を語ったことがある。また「大ヒットを狙ってやるよりは、好んでくれる常連客中心で経営しようとしている。商売人のマインドは自分には合わなかった」と経営方針も明かした。

（写真提供＝OSEN）イ・ジャンウ

オープン当時は婚約者の女優チョ・ヘウォンが店舗を訪れ、「オープンおめでとう」とメッセージを残して応援。ほかにもチョン・ジュナをはじめ芸能界の知人たちが祝花を送るなどイ・ジャンウを応援していたが、1年にも満たない短い期間の末、店舗を畳む決断を下すことになった。

もっとも、イ・ジャンウは依然として活発に外食事業を展開している。カレー専門店こそ閉店となったが、現在はうどん専門店2店舗にスンデグッ店、またクルミ菓子ブランドを運営するなど事業を続けている。特にうどん店とスンデグク店は番組でもたびたび紹介されるなど安定した人気を得ており、クルミ菓子も「イ・ジャンウ印のおやつ」として口コミが広がり、安定した売上を維持している。

なお、イ・ジャンウはチョ・ヘウォンと来る11月23日に結婚式を挙げる予定だ。2人は2018年のドラマ『たった一人の私の味方』（KBS2）での共演をきっかけに交際をスタートし、2023年より交際の事実を公表していた。イ・ジャンウは1986年6月1日生まれの39歳で、1994年5月11日生まれで31歳のチョ・ヘウォンとは8歳差だ。

（記事提供＝OSEN）