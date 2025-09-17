“2児のパパ”俳優ソン・ジュンギ、韓国でファンミーティング開催決定！7年ぶりの特別な場

俳優ソン・ジュンギが7年ぶりにファンとの特別に顔を合わせる場を準備する。

【写真】ソン・ジュンギ、“妊娠中の妻”と2ショット

9月17日、所属事務所HighZiumスタジオは、来る10月25日、ソウル麻浦（マポ）区梨花（イファ）女子大講堂でソン・ジュンギのファンミーティング「2025 SONG JOONG KI FANMEETING - Stay Happy」の開催のニュースとともにメインポスターを公開した。

ファンミーティングのタイトル「Stay Happy」はファンに「いつも幸せになってください」と話すソン・ジュンギの気持ちを込めた。彼へのひたむきな愛と応援に対する感謝とともに、ファンがすべての瞬間において幸せになることを願う気持ちをそのまま表現した。

（写真＝HighZiumスタジオ）ソン・ジュンギ

同日公開したメインポスターは、日差しいっぱいの自然を背景に静かに立っているソン・ジュンギの姿を盛り込んだ。草むらと柔らかい日差しのなか、落ち着いた目つきと安らかな雰囲気を通じて、ファンとともに過ごす時間を待ちわびるときめきを伝える。

ファンミーティングのチケットは9月22日20時、YES24を通じて予約できる。

なお、ソン・ジュンギは現在、日本ではFODで配信中のJTBCドラマ『マイ・ユース』でソンウ・ヘ役を演じ、繊細な日常の恋愛で視聴者に癒しを届けている。

◇ソン・ジュンギ プロフィール

1985年9月19日生まれ。2008年、大学生のときに映画『霜花店 運命、その愛』に出演しデビュー。いくつかのドラマ出演を経て、2010年に『トキメキ☆成均館スキャンダル』の主要キャストに抜擢されブレイク。2012年にはドラマ『優しい男』、映画『私のオオカミ少年』の出演を機に一躍人気俳優に。2013年に陸軍に入隊し、2015年に除隊した。翌年にドラマ『太陽の末裔〜Love Under The Sun〜』で復帰し、同作で共演したソン・ヘギョと2017年に結婚するも、2019年6月に離婚。2023年1月、ケイティ・ルイーズ・ソーンダースと結婚したことを発表した。