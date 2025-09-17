武田久美子、娘とのショッピング報告＆2ショット披露「2人ともスタイル抜群」「素敵な時間」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の武田久美子が9月17日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】武田久美子「スタイル抜群」と話題の美人娘と密着
武田は「娘とショッピングタイム」とつづり、娘との2ショットを公開。娘が自身へのプレゼントとして購入したというバッグについて触れ、「初めて自分自身にプレゼントする気持ちと快感を味合わせる事にしました」と明かした。
この投稿に、ファンからは「2人ともスタイル抜群」「素敵な親子」「仲良しで微笑ましい」「楽しそうで羨ましい」「幸せな時間ですね」といったコメントが寄せられている。
武田は、1999年にアメリカ人男性と結婚。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴへ移住し、2002年に長女を出産。2016年に離婚が成立している。（modelpress編集部）
