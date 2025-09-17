北川景子、同時期に出産・復帰したママ友タレントと2ショット「意外な交流」「娘ちゃん同士も仲良しで素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の北川景子が9月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。同時期に出産・復帰した人気タレントとのプライベートショットを披露した。
【写真】北川景子、娘同士仲良しのママ友タレント
北川は「菊地亜美ちゃんと！久しぶりに話せて嬉しかった」とタレントの菊地亜美との2ショットを公開。「同時期に出産をし、同時期に復帰し、ご縁がずっと繋がっています」と菊地との交流について明かし、ハッシュタグで「＃亜美ちゃん ＃お話が面白すぎ ＃娘同士も仲良し ＃お迎えで解散」とつづっている。
また菊地も北川の投稿を引用しながら「私にとって、芸能界で1番初めに出産を機に仲良くなった景子さん ほんとに沢山助けられて、ご縁に感謝です」と記している。
この投稿には「娘ちゃん同士も仲良しで素敵」「とっても華やか」「楽しそうなの伝わる」「意外な交流」「お2人とも美人さん」「お迎えで解散に親近感」といった声が寄せられている。
北川は、ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOと2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児を出産した。菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
