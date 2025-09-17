スジ、ミニスカでスラリ美脚際立つ「憧れのスタイル」「秋コーデがお似合い」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】韓国の女優・歌手でmiss A出身のスジ（SUZY）が16日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】韓国女優スジ、ミニスカで驚異スタイル披露
スジはファッションブランド「GUESS」の秋の装いを披露。ブラウンのレザージャケットとミニスカートを組み合わせたコーディネートや、ネイビーのワンピースにブーツを合わせたスタイルなど、季節感のある上品な着こなしで美しい脚のラインを強調している。
この投稿に、ファンからは「憧れのスタイル」「秋コーデがお似合い」「美しい」「スタイル抜群」「素敵」「完璧」「女神のよう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆スジ、秋らしいコーディネートで美脚披露
