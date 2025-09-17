「あんぱん」に乃木坂46・久保史緒里を抜擢した理由、プロデューサーが明かす
朝ドラ「あんぱん」の制作統括を務める倉崎憲チーフ・プロデューサーが、9月16日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。「あんぱん」に乃木坂46・久保史緒里を抜擢した理由を語った。
高橋も出演している朝ドラ「あんぱん」の制作統括、チーフ・プロデューサーを務めている倉崎憲氏が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
以前、高橋が乃木坂46・久保史緒里が「あんぱん」に登場したことについて「（プロデューサーが）めちゃめちゃ『オールナイトニッポン』聴いてるから、そっからキャスティングしてるのかな？」と話し、倉崎氏も「僕もネットでそれ見ましたけれども」と、噂は把握しているとコメント。
倉崎氏は「アンサーすると、あの、違いますね。いや、もちろん『オールナイトニッポン』は大好きなんですけれども。久保史緒里さんは乃木坂46さんのライブに1度行かせてもらって。やっぱりライブで見ていて気になる人っているんですよ。なんかその仕草だったり、歌だけじゃなくて。それが久保さんだったし、（大河ドラマ）『どうする家康』でのお芝居も見ていて、芝居力も突出してるなっていうのは思っていたので、朝ドラもね、出たことがないということで、思い切ってお話させていただいた」と抜擢の理由を説明した。
高橋も出演している朝ドラ「あんぱん」の制作統括、チーフ・プロデューサーを務めている倉崎憲氏が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
以前、高橋が乃木坂46・久保史緒里が「あんぱん」に登場したことについて「（プロデューサーが）めちゃめちゃ『オールナイトニッポン』聴いてるから、そっからキャスティングしてるのかな？」と話し、倉崎氏も「僕もネットでそれ見ましたけれども」と、噂は把握しているとコメント。