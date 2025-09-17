松本怜生、“4ヶ月ぶりの黒髪”披露に反響 「めちゃくちゃかっこいい」「すごく似合っている」 「萌えです」
俳優の松本怜生（25）が17日までに、自身のSNSを更新。約4ヶ月ぶりという黒髪姿を披露し、シックなスタイルで登場した。
【写真】 「萌えです」“4ヶ月ぶり”という黒髪ショットを披露した松本怜生
松本は「4ヶ月ぶりの黒髪なんか新鮮どす」とコメントを添え、白シャツに柄ネクタイを合わせたモード感あふれる写真を公開。光沢感のあるパンツと黒髪が相まって、洗練された雰囲気を演出している。
直近では、TBS系ドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』（毎週火曜 深0：58）に出演。美容専門学校に通う女装男子・神山光を演じ、主人公・春香を救う“謎の超絶美女”として登場。美を追求する姿勢や人懐っこい人柄を繊細に表現し、大きな話題を呼んだ。
さらに、26日スタートのABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（関西ローカル、深0：24）では、主人公（鈴木福）のライバル・猪狩守役を務めることでも注目を集めている。親会社の御曹司で仕事も恋も完璧にこなす“超エリート新人”を演じ、役柄の幅広さを見せる。
今回の黒髪披露には「黒髪もすごく似合っている」「萌えです！めちゃくちゃかっこいい！」「大人っぽい」「黒髪も金髪もどんな髪型も似合う」「怜生くんビジュアルやばすぎ」といった声が寄せられ、次回作への期待も一層高まっている。
【写真】 「萌えです」“4ヶ月ぶり”という黒髪ショットを披露した松本怜生
松本は「4ヶ月ぶりの黒髪なんか新鮮どす」とコメントを添え、白シャツに柄ネクタイを合わせたモード感あふれる写真を公開。光沢感のあるパンツと黒髪が相まって、洗練された雰囲気を演出している。
直近では、TBS系ドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』（毎週火曜 深0：58）に出演。美容専門学校に通う女装男子・神山光を演じ、主人公・春香を救う“謎の超絶美女”として登場。美を追求する姿勢や人懐っこい人柄を繊細に表現し、大きな話題を呼んだ。
今回の黒髪披露には「黒髪もすごく似合っている」「萌えです！めちゃくちゃかっこいい！」「大人っぽい」「黒髪も金髪もどんな髪型も似合う」「怜生くんビジュアルやばすぎ」といった声が寄せられ、次回作への期待も一層高まっている。