フィギュアスケーターでタレントの織田信成（38）が17日、ABCラジオの改編発表会見に登場した。織田は10月7日スタートのABCラジオの新番組「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」（火曜後7・15）でMCを務め、同局・高野純一アナウンサーがパートナーを務める。

会見場に“4回転”しながら登場して笑いを誘った織田。特番を2回放送し、2回とも号泣したエピソードの持ち主。「表情豊かで人柄の良さ」が評価され、初めてのラジオレギュラーとなった。織田は「1回目はなんでか分からないけどメチャいっぱい泣いて終わった。2回目は自分の話をしていて熱くなり泣いてしまいました」と苦笑い。この日も高野アナとの打ち合わせでも「泣きそうになった」そうだ。家庭でも娘が初めて自転車に乗れてホロリときたことを明かした。

ただ、高野アナへの印象は「5分ぐらい話して、相当チャラいということが分かった」と織田。「早稲田大出身で高校もサッカー部で、身長も高くて、おモテになられたようです。ボクはスケートひと筋、妻ひと筋」。番組のコンセプトは「世の中にあふれる○○っぽいというレッテルに向き合う」。高野アナを「実は裏でチャラいというのもありだと思います。高野さんに切り込む」と言えば、高野アナも「半年間ツッコみます」。「いい化学反応が見られます」と織田も期待を込めていた。高野アナも意外に涙もろいところがあるようで、2人が号泣すれば…。「すぐに音楽を入れてもらいます」と高野アナがフォローした。

織田は06年に四大陸選手権で優勝。バンクーバー五輪（10年）は7位。13年に一度は現役引退したが、22年に現役復帰。24―25シーズンで引退した。