メイクアップフォーエバーのホリデーコレクション2025が登場！限定セットに注目
今年も心ときめく季節がやってきました。メイクアップフォーエバーから、待望のホリデーコレクション2025が登場です。第1弾は10月1日(水)、第2弾は11月1日(土)より数量限定で発売。人気のベースメイクやリップ、ブラシセットまで充実のラインナップ♡購入者限定の豪華特典も用意され、特別感あふれるコレクションになっています。
第1弾は10月1日発売の限定セット
アーティストカラーペンシル ステラー セット
価格：4,620円 (税込)
ミニサイズの万能ペンシル5本セット。ヌードカラー4色と華やかなベリーピンク1色入り。(0.7g×5色)
ミスト＆フィックス セット
価格：6,050円 (税込)
潤いとツヤを与えながらメイクを24時間*キープするフィックスミスト2本セット。(100mL×2)
10月1日(水)発売の第1弾は、メイクを格上げするアイテムが揃います。
*メイクアップフォーエバー調べ。効果には個人差があります。
第2弾は11月1日発売！注目の4セット
インフィニティ コンプレクション セット
価格：6,600円 (税込)
ルースパウダー(現品)に、UV下地トラベルサイズ15mL、フィックスミストトラベルサイズ30mLが入った3点セット。
スターリット リップ セット
価格：4,950円 (税込)
リップセラムプランパー＋ペンシル2色(606・608)の限定セット。ふっくらツヤ唇を演出。
クラシック ツール セット
価格：9,130円 (税込)
日本限定。ブラシ3本＋メイクアップブレンダーの豪華セット。
11月1日(土)発売の第2弾は、予約開始が10月18日(土)から。ベースメイクからリップ、ツールまで豊富に展開します。
購入者限定の豪華特典も♪
発売を記念し、全国直営店・百貨店内店舗・公式オンラインで特典が登場。
ステップ1プライマー ハイドラブースター デラックスサンプル
HDスキン ルースパウダー デラックスサンプル
特典1：11,000円(税込)以上購入で「プライマー＆ルースパウダー」のデラックスサンプル2点をプレゼント。
特典2：18,700円(税込)以上購入で「オリジナルトートバッグ」。
11月1日(土)以降は16,500円(税込)以上購入で「オリジナルポーチ」も登場。数量限定なので、早めのチェックがおすすめです♡
特別なホリデーを彩る限定コレクション
華やかさと機能性を兼ね備えたメイクアップフォーエバーのホリデーコレクション2025。
人気アイテムの限定サイズや豪華セット、さらに購入者特典まで揃った心躍る内容です。1年のご褒美や大切な人へのギフトにもぴったり♪
特別感あふれるコレクションで、ホリデーシーズンを自分らしく輝かせてみませんか？