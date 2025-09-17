天皇杯・準決勝の会場が決定！ 町田対FC東京は“国立”、神戸対広島は“パナスタ”で開催へ！
日本サッカー協会は９月17日、天皇杯・準決勝の会場とキックオフ時間を発表した。
準決勝の２試合は、11月16日に開催。発表されたマッチスケジュールによると、FC町田ゼルビアとFC東京の対戦は、国立競技場で行なわれる。キックオフ時間は13時10分となる。
もう一方の準決勝、ヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島の一戦は、パナソニックスタジアム吹田を会場とし、15時５分にキックオフを迎える。
決定したスケジュールの詳細は以下の通り。
【マッチNo.85】
試合日：11月16日（日）
キックオフ：13時10分
対戦：ＦＣ町田ゼルビア vs ＦＣ東京
会場：国立競技場
【マッチNo.86】
試合日：11月16日（日）
キックオフ：15時５分
対戦：ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島
会場：パナソニックスタジアム吹田
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
