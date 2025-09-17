森七菜、新海誠氏から『国宝』＆『秒速5センチメートル』振り幅を絶賛「天才性を目の当たりに」
俳優の森七菜（24）が17日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報披露試写会に登壇した。この日は原作・新海誠（52）がサプライズ登場。映画『天気の子』に出演した森のスクリーン上の魅力を絶賛した。
【写真】美人！デコ出しスタイルで登場した宮崎あおい
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹（松村）の18年間にわたる人生の旅を描く。
今作で森は、高校時代の貴樹に想いを寄せる、高校の同級生・澄田花苗役を演じている。新海は「あ、『国宝』観ましたよ。すばらしくて」と森に語りかけ「『国宝』のなかで大人っぽい役をやってらした。僕の知っている七菜ちゃんと遠いところまでいった役者さんになっていて驚いた」と感心。
続けて「同じような時期に『秒速〜』をみたら、高校生の花苗になっていて知り合ったばかりの大分の高校生の女の子という七菜ちゃんがスクリーンにいて。七菜ちゃんの天才性を目の当たりにしました。そして、2019年に『天気の子』をやってもらってから、ここまで彼女が獲得したものの大きさを感じました。すごいですね」と絶賛の嵐に、森は「身に余るお言葉。とてもうれしいです」と笑顔をみせていた。
この日は、SixTONESの松村北斗（30）、高畑充希（33）、青木紬（24）、木竜麻生（31）、上田悠斗（11）、白山乃愛（13）、宮崎あおい（崎＝たつさき／39）、吉岡秀隆（55）、奥山由之監督（34）も登場した。
