新潟県高校野球連盟は17日、18日に予定していた秋の高校野球新潟県大会の3回戦について、大雨予報のため全試合を19日に順延すると発表しました。また、20日以降の日程に変更はないということです。

■3回戦の予定(18日⇒19日に順延)

【三条パール金属スタジアム】
第1試合　六日町ー新潟明訓
第2試合　十日町ー開志学園

【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合　高田ー新発田中央
第2試合　中越ー新発田

【長岡市悠久山球場】
第1試合　新潟県央工ー新潟西
第2試合　高田北城ー日本文理

【柏崎市佐藤池野球場】
第1試合　長岡大手ー新潟工
第2試合　帝京長岡ー東京学館新潟

■準々決勝以降の日程

9月20日（土）準々決勝（三条パール金属スタジアム・長岡市悠久山公園野球場）
第1試合　10時開始予定
第2試合　12時30分開始予定

9月23日（火）準決勝（三条パール金属スタジアム）
第1試合　10時開始予定
第2試合　12時30分開始予定

9月24日（水）第3代表決定戦・決勝戦（三条パール金属スタジアム）
第3代表決定戦　10時開始予定
決勝戦　12時30分開始予定