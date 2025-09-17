新潟県高校野球連盟は17日、18日に予定していた秋の高校野球新潟県大会の3回戦について、大雨予報のため全試合を19日に順延すると発表しました。また、20日以降の日程に変更はないということです。

■3回戦の予定(18日⇒19日に順延)

【三条パール金属スタジアム】

第1試合 六日町ー新潟明訓

第2試合 十日町ー開志学園



【新発田市五十公野公園野球場】

第1試合 高田ー新発田中央

第2試合 中越ー新発田





■準々決勝以降の日程

【長岡市悠久山球場】第1試合 新潟県央工ー新潟西第2試合 高田北城ー日本文理【柏崎市佐藤池野球場】第1試合 長岡大手ー新潟工第2試合 帝京長岡ー東京学館新潟

9月20日（土）準々決勝（三条パール金属スタジアム・長岡市悠久山公園野球場）

第1試合 10時開始予定

第2試合 12時30分開始予定



9月23日（火）準決勝（三条パール金属スタジアム）

第1試合 10時開始予定

第2試合 12時30分開始予定



9月24日（水）第3代表決定戦・決勝戦（三条パール金属スタジアム）

第3代表決定戦 10時開始予定

決勝戦 12時30分開始予定

