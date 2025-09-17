70歳・上沼恵美子がコストコ初体験する姿が公開 「誰が買うの？」「これはクオリティ高いわ」
タレント・歌手の上沼恵美子（70）が、「コストコ」を初体験する様子が、テレビ大阪のYouTubeチャンネルで公開された。
【写真】70歳・上沼恵美子がコストコ初体験する姿
あす20日、テレビ大阪特別番組『上沼恵美子を沼らせたい』（後7：54〜8：54）が放送。上沼が同局に出演するのは、36年ぶりとなる。
70歳になった上沼は知らないことだらけ…。そんな上沼がｍこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく。
舞台はコストコとなり、予告動画では、コストコ店内で上沼が「誰が買うの？」とツッコんだり、試食して「これはクオリティ高いわ」とうなる姿が描かれている。
