NHKの山名啓雄メディア総局長が17日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、今月4日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優・清水尋也容疑者（26）が29日スタートの朝の連続テレビ小説「ばけばけ」から降板したことを受け、“誓約書”について言及した。

山名総局長は清水容疑者について出演を予定していたことを認め、逮捕を受けて、事務所からの申し出で、「出演は取りやめた」と明かした。

同局は2020年4月から連続テレビ小説を含む定時番組の主な出演者について、違法薬物を使用について、あるいは反社会的勢力と関わりがないことなどを確認して、その旨を書面で提出してもらっているというが、今回の清水容疑者についてはその“誓約書”について「対応に漏れがあって、提出を依頼できていない状態」とし、サインはしていなかったという。

山名総局長は「こうした運用を徹底させる必要があり、制作現場には再発防止を指示しているところであります」と説明した。

損害賠償請求について、担当者は「個別の対応についてはお答えは控えますが、今後必要に応じて検討して適切に対応してまいりたいと考えております」と話した。

清水容疑者の出演はまだ正式に発表されていなかったが、同局は清水容疑者の逮捕を受けて、スポニチ本紙を取材に「出演を予定していましたが、今回の逮捕を受けて取りやめました」とコメントしていた。

本紙の取材で、清水容疑者はすでに撮影に参加していたことも判明。解体したセットを組み直し、代役を立てて撮影済みのシーンを撮り直すことになる。

近年の薬物事案などを受け、同局はこれまで「正式な契約書を交わす前に、違法薬物や反社会的勢力と関わりがないことを確認する書面を提出してもらう」と“誓約書”の存在を明かしていた。

清水容疑者は今月4日、TBS系日曜劇場「19番目のカルテ」の最終回直前に逮捕。逮捕容疑は7月ごろ、何者かと共謀し、自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑い。同居する20代の女も逮捕した。その後、大麻を含む植物片0・4グラムを所持したとして、再逮捕された。清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。

同局と薬物をめぐっては、近年、大河ドラマで災難が続いている。19年「いだてん〜東京オリムピック噺（ばなし）〜」で足袋屋の主人・黒坂辛作役のピエール瀧がコカインを摂取したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、降板。20年「麒麟がくる」で帰蝶役の沢尻エリカが合成麻薬MDMAを所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、降板した。昨年放送の大河ドラマ「光る君へ」でも藤原隆家役だった俳優の永山絢斗が大麻取締法違反の疑いで逮捕され、降板している。