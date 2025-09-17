◇社会人野球日本選手権大会近畿地区予選2回戦 パナソニック11―0関メディベースボール学院（2025年9月17日 わかさスタジアム京都）

日本選手権大会近畿地区予選の2回戦が17日に行われ、パナソニックは関メディベースボール学院を11―0の7回コールドで制した。

10安打11得点の大勝ながら、3回まではけん制死などで無得点と攻めあぐねた。中本浩監督は「みっともない試合。走塁も含めて、もう少ししっかりとしないといけない」と気を引き締め直した。

攻守で光ったのは、今月の都市対抗大会で未出場に終わった入社4年目の久保田拓真だ。公式戦今年初の先発マスクとなる「7番・捕手」で出場し、計4投手を無失点に導く好リードを見せた。打っては、4回無死満塁で中前へ決勝の2点打をマーク。「（先発投手の）柿本のためにも絶対に一本出そうと思っていた」と振り返った。

今年は一塁手としての出場が増えつつあった中、中本監督から「ずっと調子がいいし、肩も強いので捕手としてもいける」と初戦の先発マスクを託された。

「捕手として試合に出たい気持ちもあるけど、試合に勝てるなら何でもいい。（守備位置に）こだわりはないし、任せられた所で自分の色を出すだけだと思います」

内野も新布陣を敷いた。都市対抗で遊撃を守った坂下翔馬が二塁、一塁だった本間颯太朗が三塁、先発を外れていた手塚悠が遊撃で先発出場した。中本監督は「一人2ポジションは守ってほしい。（内野は）本来はこの形にしたかった」と説明した。