70ºÐ½÷Í¥¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤Ä¤Æ¸òºÝ¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¡È£²¸ÔÈ¯³Ðº§ÌóÇË´þ¡É¿¶¤êÊÖ¤ë
½÷Í¥¿åÂô¥¢¥¡Ê70¡Ë¤¬17Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¸òºÝ¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Èº§ÌóÇË´þ²ñ¸«¤ò¤·¤¿Î¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤òÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¿åÂô¤¬º§Ìó¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÇË´þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö27ºÐ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤éºÇ½é¤Îº§Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æº§Ìó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÖÀÎ¤Ï¥É¥é¥Þ¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤À¤È¤¤¤¤Ê¤êËÜÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½µ¤Ë4Æü¤È¤«5Æü¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Í¡Äº£¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
MC¿ÀÅÄ°¦²Ö¤«¤é¡ÖËÜµ¤¤Îº§Ìó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¿åÂô¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¡Ö»ä¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬¡Ø¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é»ñ³Ê¤ò¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î»£±Æ¤Ç¥í¥±¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤È¤ì¤¿¤«¤é°ì½ï¤ËÀø¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤¦¤·¤¿¤éÊÌ¤Î¿Í¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¹ðÇò¤ò¤·¤¿¡£
ß·Éô¤Ï¡Öº§Ìó¼Ô¤ÎÆó¸ÔÈ¯³Ð¤Çº§ÌóÇË´þ¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¿ÀÅÄ¤¬¡Ö²¿¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¿åÂô¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢¤³¤ìÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÉÕ¤¿Í¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¿åÂô¤Îº§Ìó¼Ô¤È½÷À¤È¡ËÈà¤ÎÉÕ¤¿Í¤È3¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À®ÅÄ¤ÇÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ß·Éô¤Ï¡Ö²¿¤«¤¤¤í¤¤¤í½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¿åÂô¤Ï¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È±¿¤¬¤¤¤¤¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£