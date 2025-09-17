あの、“友人としての関係構築”の粗品を「ガチで好きになっちゃったら…」

歌手・女優のあのが、9月16日に公開されたポッドキャスト番組「あのと粗品の電電電話」（Spotify）に出演。霜降り明星・粗品と友人としての関係が構築されているため、「ガチで好きになっちゃったら、どうにかこうにか、壁ドンぐらいしないと何にも進まないと思う」と語った。



あのが、メイプル超合金・安藤なつや田中みな実といった親交のある人と恋愛話になったりすると、「あの氏は粗品がいいと思うよ」「あのちゃんは粗品さんか私が良いと思う」と言われ、あのも「なんか、もう、こうなっちゃってるしね」「もうもうもう無理でしょ、みたいな。こっからもう無理でしょ」「こうなってる限り、この先、友だちから恋愛になる可能性っていうのは、まあ結構難易度高いっすよみたいな感じでみんなに言ってる」と話す。



あのは現在、粗品とは友人として関係が構築されている以上、「どっちかがマジで漫画みたいになんないと、漫画の主人公というか、本当に殻を破って、なんかガチで好きになっちゃったら、どうにかこうにか、壁ドンぐらいしないと何にも進まないと思うんだよ、僕は」と語った。