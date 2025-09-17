佐久間宣行氏「笑っちゃうんですよ、かっこよすぎて」空港で話し掛けてきた俳優
テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49歳）が、9月16日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。韓国の空港で仕事をしていた時に、話し掛けてきた俳優について「笑っちゃうんですよ、かっこよすぎて」と語った。
テレビ東京の中根舞美アナが、先日、連続ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」にアナウンサー役として出演するため撮影に行ったが、隣にFANTASTICS・八木勇征がいて、「人生で初めて、かっこよすぎて顔が見られない。ヤバいヤバい、血がぶわーっと上がってくる感じ」という経験をしたと、伊集院光と佐久間宣行氏をガン見しながら話す。
佐久間氏も「笑っちゃうんですよね、イケメンって」と話し、先日、韓国の空港で仕事をしていたら、隣の席にVlogを撮っている若者たちがいたという。佐久間氏は仕事をしながら、周辺視野で若者がいるなと認識していたそうだが、そのうちの1人が佐久間氏に話し掛けてきたそうで、「パって見たら佐藤健だったんですよ」と言って中根アナらを驚かせる。
佐久間氏はこれまで数回、佐藤健に会ったことがあるため、佐藤から話し掛けてきてくれたそうで「ええ？って思って見たら、健くんだったから。（すごく近くの）距離の健くんって笑っちゃうんですよ、かっこよすぎて」と説明し、伊集院光も「佐藤健さんとは何回かお仕事を一緒にしたけれど、向こうから話し掛けてくれる距離感とかっこよさが合わない」と同意した。
