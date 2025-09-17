村竹ラシッド 5位入賞も涙 0.06秒差でメダル逃す「何が足りなかったのか... 何年かかってでもメダルを目指す」【世界陸上 男子110m障害】



5位でゴールした村竹ラシッド（c）SANKEI

＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月16日（火）＠国立競技場＞

東京2025世界陸上・男子110mハードル決勝が16日に国立競技場で行われ、日本記録保持者の村竹ラシッド（23=JAL）が、13秒18で5位入賞を果たした。0.06秒差のわずかな差で表彰台を逃した。

村竹は序盤から落ち着いたスタートを切り、中盤のハードリングも丁寧にこなしてラストスパートにかけた。最後のスプリント勝負にもつれ込む展開だったが、メダル圏内には僅かに届かなかった。

村竹は「パリ五輪が終わってからの1年間、本当にメダルを取るために全力で練習してきました。世界トップの選手たちと何度も戦い、12秒台も出して、自分なりに準備はしてきたつもりですが、何が足りなかったのか強く感じました」と振り返り、経験不足を痛感したことを語った。

今回の結果について村竹は、「勝負はできてるはずですが、どこかが足りない。改めてこの世界トップの舞台で自分の実力を十二分に発揮するのは難しいと感じました」と冷静に分析。

また、ここまで打ち込んできた時間については、「パリが終わってから、こんなに1つの物事に打ち込めたことは今までなかったので、1人のアスリートとしてだけでなく、人間としても成長できた」とコメント。悔しさを抱えつつも、この経験を次に生かす決意を示した。

今後については、「この結果もメダルを次の大会で取りに行くための試練だと思っています。まずはしっかり休んで、次の大会に向けてまた頑張りたい」と語り、「何年かかってでもメダルを目指し続けたい」と宣言。

家族やコーチ、トレーナー、友人や先輩後輩など、支えてくれた人々への感謝も忘れなかった。





