【南アフリカ】
消費者物価指数（8月）17:00
予想　0.3%　前回　0.9%（前月比)
予想　3.6%　前回　3.5%（前年比)

小売売上高（7月）20:00
予想　2.7%　前回　1.6%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（8月）18:00
予想　2.1%　前回　2.0%（2.1%から修正）（前年比)
予想　2.3%　前回　2.3%（コア・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（09/06 - 09/12）20:00
予想　N/A　前回　9.2%（前週比)

住宅着工件数（8月）21:30
予想 136.7万件　前回　142.8万件（住宅着工件数)　
予想　-4.4%　前回　5.2%（住宅着工件数・前月比)　
予想　137.1万件　前回　136.2万件（住宅建築許可件数)
予想　0.7%　前回　-2.2%（住宅建築許可件数・前月比)

FRB政策金利(FOMC)（9月）18日03:00　
予想　4.25%　前回　4.5%（上限金利)　
予想　4.0%　前回　4.25%（下限金利)

【カナダ】
国際証券取扱高（7月）21:30
予想　N/A　前回　7.1億カナダドル

カナダ中銀政策金利（9月）22:45
予想　2.5%　前回　2.75%

【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（9月）18日06:30
予想　15.0%　前回　15.0%

※予定は変更されることがあります。