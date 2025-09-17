【南アフリカ】

消費者物価指数（8月）17:00

予想 0.3% 前回 0.9%（前月比)

予想 3.6% 前回 3.5%（前年比)



小売売上高（7月）20:00

予想 2.7% 前回 1.6%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（8月）18:00

予想 2.1% 前回 2.0%（2.1%から修正）（前年比)

予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（09/06 - 09/12）20:00

予想 N/A 前回 9.2%（前週比)



住宅着工件数（8月）21:30

予想 136.7万件 前回 142.8万件（住宅着工件数)

予想 -4.4% 前回 5.2%（住宅着工件数・前月比)

予想 137.1万件 前回 136.2万件（住宅建築許可件数)

予想 0.7% 前回 -2.2%（住宅建築許可件数・前月比)



FRB政策金利(FOMC)（9月）18日03:00

予想 4.25% 前回 4.5%（上限金利)

予想 4.0% 前回 4.25%（下限金利)



【カナダ】

国際証券取扱高（7月）21:30

予想 N/A 前回 7.1億カナダドル



カナダ中銀政策金利（9月）22:45

予想 2.5% 前回 2.75%



【ブラジル】

ブラジル中銀政策金利（9月）18日06:30

予想 15.0% 前回 15.0%



※予定は変更されることがあります。

外部サイト