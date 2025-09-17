テクニカルポイント 豪ドル/ドル、明確な上昇トレンドが継続中 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、明確な上昇トレンドが継続中

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、明確な上昇トレンドが継続中



0.6710 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6686 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6675 現値

0.6620 10日移動平均

0.6600 一目均衡表・転換線

0.6558 21日移動平均

0.6554 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6553 一目均衡表・基準線

0.6507 100日移動平均

0.6507 一目均衡表・雲（上限）

0.6499 一目均衡表・雲（下限）

0.6406 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6393 200日移動平均



豪ドル/ドルは、９月に入ってからかなり明確な上昇トレンドを形成している。サポートとなる１０日線は０．６６２０レベルに位置している。ＲＳＩ（１４日）は６７．３と、買われ過ぎ水準７０超の手前まで上昇。強い買いバイアスを示している。０．６７００の心理的水準が目先の上値メドとなっている。

外部サイト