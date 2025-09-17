テクニカルポイント 豪ドル/ドル、明確な上昇トレンドが継続中

0.6710　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.6686　エンベロープ1%上限（10日間）
0.6675　現値
0.6620　10日移動平均
0.6600　一目均衡表・転換線
0.6558　21日移動平均
0.6554　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6553　一目均衡表・基準線
0.6507　100日移動平均
0.6507　一目均衡表・雲（上限）
0.6499　一目均衡表・雲（下限）
0.6406　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6393　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、９月に入ってからかなり明確な上昇トレンドを形成している。サポートとなる１０日線は０．６６２０レベルに位置している。ＲＳＩ（１４日）は６７．３と、買われ過ぎ水準７０超の手前まで上昇。強い買いバイアスを示している。０．６７００の心理的水準が目先の上値メドとなっている。