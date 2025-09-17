「着回し万能」「一枚で決まる」秋に映える“今欲しい”メンズシャツ厳選
まだ暑さが残る時期でも、秋を意識したおしゃれを楽しみたい人にちょうどいいのが「シャツ」。Tシャツに羽織るだけで季節感を出せるうえ、肌寒い朝晩にも対応できる万能アイテムだ。定番の白シャツから秋色のチェック、トレンド感のあるオーバーサイズまで、着こなしの幅を広げてくれるモデルをピックアップした。
【画像】「これ一枚で秋コーデになる」きれいめからカジュアルまで万能メンズシャツ
■季節感もトレンドも取り入れられるメンズシャツ7選
[Amazon Essentials] オックスフォードシャツ ワイシャツ 無地 スリムフィット 長袖 メンズ
上品な印象を与える定番のオックスフォードシャツ。シンプルな無地デザインで、オンオフ問わず活躍する1枚。ジャケットのインナーとしても、Tシャツの上に羽織ってもすっきりと決まる。秋の始まりにまず揃えておきたいベーシックシャツ。
【注目ポイント】
・程よい厚みのオックスフォード生地
・ビジネスからカジュアルまで幅広く対応
・1枚でも羽織りでも着回しやすい万能デザイン
・シンプルで清潔感のある印象に
[EASTEMPO] メンズ シャツ 長袖 秋 カジュアル 無地
落ち着いたカラー展開で、大人の雰囲気を引き立てる無地シャツ。程よい厚みがあり、秋の羽織りとして重宝する。シンプルながらもきれいめにまとまるので、ビジカジスタイルにもマッチする。
【注目ポイント】
・秋カラーが揃った無地デザイン
・羽織りやインナーに使える程よい厚み
・ビジネスカジュアルにも対応可能
・コーデを選ばない万能アイテム
[Bligo] シャツ メンズ 長袖 ストライプ柄 ボタンダウン
爽やかなストライプ柄が目を引くボタンダウンシャツ。柔らかい生地で着心地がよく、ゆったりシルエットで抜け感のある着こなしに。シンプルなボトムスと合わせるだけでコーデにアクセントを加えられる。
【注目ポイント】
・爽やかなストライプ柄デザイン
・ボタンダウン仕様で清潔感をプラス
・ゆったりシルエットで旬な着こなしに
・柔らかい生地で快適な着心地
[Bligo] ストライプシャツ メンズ 長袖 厚手 ボタンダウン
やや厚手の生地感で秋にちょうどいいストライプシャツ。薄手のアウター代わりにも使えるため、シャツジャケット感覚で着回せる。落ち着いたカラー展開で、大人っぽいコーデにも相性抜群。
【注目ポイント】
・秋口に合う厚手のストライプ生地
・羽織りにもインナーにも使える万能さ
・ボタンダウンでほどよく上品
・カジュアルにもきれいめにも対応
[ウィゴー] 男女兼用 オンブレチェック ネルシャツ
秋冬らしい暖かみを感じるオンブレチェック柄のネルシャツ。ビッグシルエットでトレンド感があり、1枚で主役になる存在感。カジュアルなデニムやカーゴパンツと合わせれば、季節感たっぷりのスタイルが楽しめる。
【注目ポイント】
・秋冬らしいフランネル素材
・オンブレチェックでトレンド感を演出
・ビッグシルエットで1枚でもサマになる
・男女兼用でペアコーデにもおすすめ
[OKJCON] シャツ メンズ 長袖 秋 ゆったり ビジネス カジュアル 無地
ゆったりとしたシルエットが今っぽい無地シャツ。リラックスした着心地ながらも、無地なのできれいめな印象もキープできる。デニムやスラックスに合わせるだけで、シンプルながら大人っぽい着こなしが完成する。
【注目ポイント】
・ゆったりとしたリラックスフィット
・カジュアルにもビジネスにも使える無地デザイン
・落ち着いた秋カラー展開
・1枚でも重ね着でも活躍
長袖 ゆったり カジュアル ボタンダウン 無地シャツ
シンプルな無地デザインで、さらりと羽織れる軽い着心地が魅力の1枚。速乾性のある素材でデイリー使いにぴったり。ワイドパンツやデニムに合わせれば、こなれ感のある秋コーデが完成する。
【注目ポイント】
・軽く快適な着心地の無地シャツ
・ゆったりとしたサイズ感でリラックス
・速乾性がありデイリーユースに最適
・シンプルだから幅広いスタイルに対応
秋のメンズシャツは、羽織りにも1枚着にも使える万能アイテム。定番の無地からストライプ、チェック柄、ゆったりシルエットまで幅広く揃っている。気温やシーンに合わせて選べば、季節感のある着こなしが楽しめる。
