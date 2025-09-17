吉岡秀隆、ふいにテレビをつけたら『北の国から』流れ「なんか見たことある子どもだなと思ったら僕でした」
俳優の吉岡秀隆（55）が17日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報披露試写会に登壇した。
【写真】お腹がふっくら！透け感のあるブラックドレスで登場した高畑充希
冒頭のトークで吉岡は「僕、撮影期間2日間だったんで…。皆さんの素敵ないいお話の後で『2日間しかいなかったのに、こんな華々しいところに僕が居ていいのかなという気になって」と苦笑い。それでも「できあがった作品を見て、本当に55歳のおじさんでもキュンキュンするような、本当に素晴らしい映画になって、それに僕も役としていれたのはとても光栄なことだし、奥山作品が生まれたっていうことが何よりうれしいです、今日は」と笑顔で語った。
また、最近の運命のめぐり合わせを感じた瞬間を語ることに。吉岡は「最近の話で言うと、ちょっと前にテレビつけたら、なんか見たことある子供がいるなと思ったら僕でした。『北の国から』をやっていた」と明かし、会場には笑いが。「自分に向かって『お前これから40年後もまだやってるぞ』というような。そんな感じです」と照れながら話していた。
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹（松村北斗）の18年間にわたる人生の旅を描く。
この日は、SixTONESの松村北斗（30）、高畑充希（33）、森七菜（24）、青木紬（24）、木竜麻生（31）、上田悠斗（11）、白山乃愛（13）、宮崎あおい（崎＝たつさき／39）、奥山由之監督（34）、原作の新海誠氏（52）も登場した。
【写真】お腹がふっくら！透け感のあるブラックドレスで登場した高畑充希
冒頭のトークで吉岡は「僕、撮影期間2日間だったんで…。皆さんの素敵ないいお話の後で『2日間しかいなかったのに、こんな華々しいところに僕が居ていいのかなという気になって」と苦笑い。それでも「できあがった作品を見て、本当に55歳のおじさんでもキュンキュンするような、本当に素晴らしい映画になって、それに僕も役としていれたのはとても光栄なことだし、奥山作品が生まれたっていうことが何よりうれしいです、今日は」と笑顔で語った。
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹（松村北斗）の18年間にわたる人生の旅を描く。
この日は、SixTONESの松村北斗（30）、高畑充希（33）、森七菜（24）、青木紬（24）、木竜麻生（31）、上田悠斗（11）、白山乃愛（13）、宮崎あおい（崎＝たつさき／39）、奥山由之監督（34）、原作の新海誠氏（52）も登場した。