NHKは17日、10月から始まる新サービス「NHK ONE」に合わせ、キャラクター「どーもくん」の新バージョンをお披露目した。

名前は「NHK ONE どーもくん」。今後さまざまなバージョンを展開するというが、茶色だったボディーはホワイトに。グレーの模様も入っており、耳のほか、手には肉球もついた。

背後にはしっぽもあり、共に登壇した廣瀬智美アナウンサーは「NHK ONEが進化したサービスになってほしいという願いをこめて、しっぽがついているとのことです」と説明。全体として「安心感と進化を感じてほしい」というコンセプトも込められているという。

会見には廣瀬アナと共に「NHKのど自慢」で共演する二宮直輝アナウンサーも登壇した。番組は放送開始80周年を迎えており、廣瀬アナは「これからも充実した番組にできるよう頑張ります」と笑顔。NHK ONEについて「ぜひダウンロードしてお使いしていただけますようよろしくお願いします」と呼びかけた。

また、黒崎めぐみ理事はNHK ONEの準備進捗（しんちょく）について「順調に進んでいます。今、最終確認作業をしているところ」と明かし「みなさまの日々の暮らしに役立つ情報をスムーズに選べる状況をつくること、より身近より便利にを目指してやっていきたい」とした。