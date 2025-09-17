【「ART OF NIJISANJI」新グッズ】 9月19日12時 発売予定

ANYCOLORは、VTuberグループ「にじさんじ」の絵画をコンセプトにした「ART OF NIJISANJI」新グッズを9月19日12時より販売開始する。

グッズのラインナップは、アクリルスタンドとビジュアルコレクションの全2種で、計28名のライバーが参加する。

また、同日には「にじストア5周年記念キャンペーン」も開始予定となっており、9月28日までの期間中、税込み10,000円以上の購入で配送料が無料になるキャンペーンなどが実施される。

参加ライバー（50音順、敬称略）

アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、戌亥とこ、イブラヒム、魁星、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、葛葉、剣持刀也、佐伯イッテツ、三枝明那、笹木咲、椎名唯華、栞葉るり、白雪巴、月ノ美兎、葉加瀬冬雪、樋口楓、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、伏見ガク、不破湊、星川サラ、リゼ・ヘルエスタ、ルンルン、ローレン・イロアス

【アクリルスタンド】

価格：各1,800円 全28種

【ビジュアルコレクション】

価格：3,000円 全1種

【にじストア5周年記念キャンペーン】