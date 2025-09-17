外為サマリー：１４６円５０銭前後で一進一退、ＦＯＭＣの結果発表控え様子見姿勢に 外為サマリー：１４６円５０銭前後で一進一退、ＦＯＭＣの結果発表控え様子見姿勢に

１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４６円５０銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７３円７４銭前後と同５０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４６円４０銭前後で推移していたが、同１０分過ぎには１４６円２０銭前後まで下落した。その後は、１４６円５０銭台に値を上げ、午後にかけ一進一退が続いた。今晩の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を前に積極的な売買は手控えられている。市場では０．２５％利下げを予想する見方が多く、同時に公表される政策金利見通し（ドットチャート）やパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の会見内容などが注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８５８ドル前後と同０．００６０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。











出所：MINKABU PRESS