ディスラプタ、今期配当を2円増額修正

ディスラプターズ <6538> [東証Ｓ] が9月17日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来無配としていた26年3月期の上期配当を2円(前年同期は無配)実施するとし、年間配当は7円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本年 11 月 30 日にグループ誕生 20 周年を迎えます。これもひとえに、株主の皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様の長年のご支援の賜物によるものと、心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様への感謝の意を表し、普通配当に加えて、2026 年 3 月期の中間配当において 1 株当たり 2円の記念配当を実施することを決議いたしました。

