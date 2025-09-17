さだまさしが自身のInstagramを更新し、加山雄三らレジェンドアーティストたちによる豪華集合ショットを披露。

【写真】さだまさし＆南こうせつ＆THE ALFEEらが加山雄三を囲む豪華ショット

■さだまさし「このメンバーで全国ツアーやりたい（笑）」

9月12日、東京国際フォーラム ホールAでザ・ヤンチャーズ（森山良子、南こうせつ、さだまさし、THE ALFEE）による『トリビュートライブ 加山雄三のすべて』が開催された。本公演は、4月11日に“米寿（88歳）”と芸能生活65周年を迎えた加山へのリスペクトの気持ちを込めたコンサート。2010年に加山の50周年を記念して結成されたザ・ヤンチャーズのメンバーが出演した。当初、加山本人の出演は予定されていなかったが、サプライズで登場し、ファンを喜ばせた。

さだは「加山雄三さんと（カメラの絵文字）加山雄三とザ・ヤンチャーズ集合」とコメントし、豪華な集合写真を公開した。イスに座った加山を、森山、THE ALFEE（桜井賢、坂崎幸之助、高見沢俊彦）、さだ、南、ザ・ワイルドワンズ（加瀬邦彦、鳥塚しげき、植田芳暁、島英二）が後列で囲むような形で並んでいる。続けて、「夢のようなコンサートでした。このメンバーで全国ツアーやりたい（笑）」と希望を記した。

SNSには「いい写真すぎます」「全国ツアーお願いします！」「皆さんの素敵な笑顔が素晴らしいです」といった声を見ることができる。

■加山雄三＆さだまさし、和やかな談笑動画も

また、さだの“7,777”番目の投稿に、加山との2ショット動画を披露。「加山雄三さんと」とコメント。続けて「加山さんに憧れて、下宿のお兄さんにギターを借りて初めて弾いた『君といつまでも』 あの中学生の僕に、教えてあげたい。信じないだろうけど、ね。」と加山がきっかけでギターを始めた頃を振り返った。動画は、イスに座って加山とさだが楽しそうに談笑している。和やかな表情が印象的だ。