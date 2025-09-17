ETF売買代金ランキング＝17日大引け
17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 91623 -35.2 34350
２. <1357> 日経Ｄインバ 20278 -18.6 7833
３. <1360> 日経ベア２ 17043 20.2 192.2
４. <1540> 純金信託 12210 -11.9 16945
５. <1458> 楽天Ｗブル 10126 -16.3 40740
６. <1579> 日経ブル２ 8607 -12.5 370.1
７. <1321> 野村日経平均 6797 -53.1 46170
８. <1306> 野村東証指数 5963 49.8 3268.0
９. <2641> ＧＸリー日株 3949 6828.1 3660
10. <1459> 楽天Ｗベア 2977 -20.6 315
11. <1542> 純銀信託 2850 30.7 19575
12. <2564> ＧＸ高配日株 2387 1694.7 3180
13. <2644> ＧＸ半導日株 2030 -5.8 2060
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1843 -19.8 2096.5
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1770 17.1 46060
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1515 -27.7 52800
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 1488 312.2 322.1
18. <314A> ｉＳゴールド 1383 19.8 255.8
19. <2036> 金先物Ｗブル 1352 -26.0 119700
20. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1352 47.9 1131
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1272 -23.2 2204
22. <1398> ＳＭＤリート 1105 3.1 1984.5
23. <1328> 野村金連動 1097 34.6 12905
24. <1326> ＳＰＤＲ 1042 -31.7 49580
25. <1568> ＴＰＸブル 987 -61.3 604.9
26. <1545> 野村ナスＨ無 980 -21.8 35840
27. <1655> ｉＳ米国株 938 -14.6 696.9
28. <200A> 野村日半導 908 58.7 1876
29. <1489> 日経高配５０ 866 -42.3 2583
30. <1330> 上場日経平均 730 -74.0 46260
31. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 700 -38.8 27860
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 661 -4.5 659.0
33. <1308> 上場東証指数 652 40.5 3228
34. <1671> ＷＴＩ原油 615 -9.0 3031
35. <1597> ＭＸＪリート 574 -26.3 1989
36. <1615> 野村東証銀行 550 -19.0 448.7
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 542 -66.7 56240
38. <1580> 日経ベア 532 -18.7 1271.0
39. <1571> 日経インバ 529 -16.7 479
40. <1329> ｉＳ日経 511 -74.8 4631
41. <1476> ｉＳＪリート 495 -23.3 2012
42. <1358> 上場日経２倍 408 -40.9 64860
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 403 -43.9 1998
44. <1356> ＴＰＸベア２ 402 -8.2 210.0
45. <2094> ＲＥＩＴイン 374 39.6 786
46. <1541> 純プラ信託 351 -21.5 6228
47. <1678> 野村インド株 332 24.3 337.3
48. <2244> ＧＸＵテック 323 -55.3 2807
49. <2553> Ｏｎｅ中国５ 302 125.4 2175.0
50. <2559> ＭＸ全世界株 297 -44.1 23545
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
