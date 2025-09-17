　17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 91623　　 -35.2　　　 34350
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20278　　 -18.6　　　　7833
３. <1360> 日経ベア２　　　 17043　　　20.2　　　 192.2
４. <1540> 純金信託　　　　 12210　　 -11.9　　　 16945
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10126　　 -16.3　　　 40740
６. <1579> 日経ブル２　　　　8607　　 -12.5　　　 370.1
７. <1321> 野村日経平均　　　6797　　 -53.1　　　 46170
８. <1306> 野村東証指数　　　5963　　　49.8　　　3268.0
９. <2641> ＧＸリー日株　　　3949　　6828.1　　　　3660
10. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2977　　 -20.6　　　　 315
11. <1542> 純銀信託　　　　　2850　　　30.7　　　 19575
12. <2564> ＧＸ高配日株　　　2387　　1694.7　　　　3180
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　2030　　　-5.8　　　　2060
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1843　　 -19.8　　　2096.5
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　1770　　　17.1　　　 46060
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1515　　 -27.7　　　 52800
17. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1488　　 312.2　　　 322.1
18. <314A> ｉＳゴールド　　　1383　　　19.8　　　 255.8
19. <2036> 金先物Ｗブル　　　1352　　 -26.0　　　119700
20. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1352　　　47.9　　　　1131
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1272　　 -23.2　　　　2204
22. <1398> ＳＭＤリート　　　1105　　　 3.1　　　1984.5
23. <1328> 野村金連動　　　　1097　　　34.6　　　 12905
24. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1042　　 -31.7　　　 49580
25. <1568> ＴＰＸブル　　　　 987　　 -61.3　　　 604.9
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　 980　　 -21.8　　　 35840
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　 938　　 -14.6　　　 696.9
28. <200A> 野村日半導　　　　 908　　　58.7　　　　1876
29. <1489> 日経高配５０　　　 866　　 -42.3　　　　2583
30. <1330> 上場日経平均　　　 730　　 -74.0　　　 46260
31. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 700　　 -38.8　　　 27860
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 661　　　-4.5　　　 659.0
33. <1308> 上場東証指数　　　 652　　　40.5　　　　3228
34. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 615　　　-9.0　　　　3031
35. <1597> ＭＸＪリート　　　 574　　 -26.3　　　　1989
36. <1615> 野村東証銀行　　　 550　　 -19.0　　　 448.7
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 542　　 -66.7　　　 56240
38. <1580> 日経ベア　　　　　 532　　 -18.7　　　1271.0
39. <1571> 日経インバ　　　　 529　　 -16.7　　　　 479
40. <1329> ｉＳ日経　　　　　 511　　 -74.8　　　　4631
41. <1476> ｉＳＪリート　　　 495　　 -23.3　　　　2012
42. <1358> 上場日経２倍　　　 408　　 -40.9　　　 64860
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 403　　 -43.9　　　　1998
44. <1356> ＴＰＸベア２　　　 402　　　-8.2　　　 210.0
45. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 374　　　39.6　　　　 786
46. <1541> 純プラ信託　　　　 351　　 -21.5　　　　6228
47. <1678> 野村インド株　　　 332　　　24.3　　　 337.3
48. <2244> ＧＸＵテック　　　 323　　 -55.3　　　　2807
49. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　 302　　 125.4　　　2175.0
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 297　　 -44.1　　　 23545
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース