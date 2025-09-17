日経平均17日大引け＝5日ぶり反落、111円安の4万4790円 日経平均17日大引け＝5日ぶり反落、111円安の4万4790円

17日の日経平均株価は前日比111.89円（-0.25％）安の4万4790.38円と5日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は311、値下がりは1265、変わらずは40と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は76.98円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が48.62円、フジクラ <5803>が17.39円、リクルート <6098>が15.9円、大塚ＨＤ <4578>が11.41円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を125.10円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が35.96円、ファストリ <9983>が17.83円、ＫＤＤＩ <9433>が9.32円、ソニーＧ <6758>が7.77円と続いた。



業種別では33業種中29業種が下落し、上昇は空運業、小売業、輸送用機器の3業種にとどまった。値下がり1位は非鉄金属で、以下、電気・ガス、保険業、その他製品、鉄鋼、証券・商品と並んだ。



株探ニュース

