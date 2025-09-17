17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数224、値下がり銘柄数344と、値下がりが優勢だった。



個別ではプレシジョン・システム・サイエンス<7707>が一時ストップ高と値を飛ばした。マテリアルグループ<156A>、サンクゼール<2937>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、リネットジャパングループ<3556>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>など18銘柄は年初来高値を更新。ユカリア<286A>、ＡＲアドバンストテクノロジ<5578>、コンヴァノ<6574>、モイ<5031>、ＩＮＴＬＯＯＰ<9556>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＲＯＸＸ<241A>が年初来安値を更新。笑美面<9237>、アシロ<7378>、学びエイド<184A>、スリー・ディー・マトリックス<7777>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>は値下がり率上位に売られた。



