ETF売買動向＝17日大引け、全銘柄の合計売買代金2289億円

17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比23.1％減の2289億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同29.4％減の1642億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> 、投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> 、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> など36銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、中国Ｈ株ベア上場投信 <1573> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> が6.62％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ野村ＡＩビジネス７０ <2067> が4.07％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.39％安と大幅に下落した。



日経平均株価が111円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金916億2300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1417億2900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が202億7800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が170億4300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が101億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が86億700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が67億9700万円の売買代金となった。



株探ニュース

