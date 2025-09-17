浅田舞、SNSで話題となったプライベート“水着”写真の意外な撮影者を告白 共演者も驚き「撮るのうまっ！」
プロフィギュアスケーターでタレントの浅田舞が16日放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』に出演。SNSで話題となったプライベート水着写真の意外な撮影者を告白した。
【写真】美しすぎるボディライン！SNSで話題となった浅田舞の水着ショット
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティー。
16日放送では、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」最終章を放送した。
スタジオゲストの浅田は現在打ち込んでいる社交ダンスについて、「日本の大会でワルツとタンゴの部門に出て、1つが3位、もう1つは4位」と国内大会での成績を明かすと、「10月は世界大会」と世界を舞台にチャレンジすることを報告した。
さらに、SNSに投稿する水着姿が反響を呼ぶことについて、「インスタでプライベート写真を載せる」と語った浅田。絶景の中で撮られた水着写真に、MC陣から「誰と行くんですか？」と疑問に浮かぶと、浅田は「妹と一緒に行って撮ってくれる」と、撮影者が妹・浅田真央だと告白。意外な真相にMC陣は「真央が撮ってんの!?」「真央写真撮るのうまっ！」と驚いた。
