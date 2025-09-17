¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¡¡°ÂÄê´¶·ç¤¯µß±ç¿Ø¤Ë¡Ö²áµî¤ò°ú¤¤º¤é¤ºÀÚ¤êÂØ¤¨¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¨¡9¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î16Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬Åê¤²¤Æ¤Ï5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2Ç¯Ï¢Â³50ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅêÂÇ¤Ç³èÌö¡£¤¿¤À¡¢µß±ç¿Ø¤¬9¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«¤¬5²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤â6²ó¤Ë¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤¬5Ï¢ÂÇ¤Ç°ìµó5¼ºÅÀ¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤â¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬8²ó¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ë6ÈÖ¼ê¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢»î¹ç¤¬·è¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤â¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬5²ó2/3¤ò1¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤âµß±ç¿Ø¤¬»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤º±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï°ÂÄê¤µ¤ò·ç¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÈà¤é¤Ï¼«¿®¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á´°÷¤¬¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡¢µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ÏÈà¤é¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤Åêµå¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ¬¤º¤ä¤é¤ì¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ò°ú¤¤º¤é¤º¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Èà¤é¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¡£¡Öº£Æü¤¬¿·¤·¤¤Æü¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤è¤¦¤ËÅê¤²¤ë¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È²ò¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÌò³ä¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤éÅê¤²¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¥¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£