¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£µ²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£µ»°¿¶£±»Íµå¤Ç¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô£±£¶¿Í¤Ë£¶£¸µå¤ÇºÇÂ®¤Ï£±£°£±¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£³¡¦£·¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£²£¹¡£ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï£¸²ó¤Ë£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤Î£²Ç¯Ï¢Â³£µ£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡££µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡¢£±ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¶¡½£¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÎÂçÃ«¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½ÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡Ö¥×¥é¥óÄÌ¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¢½é¤á¤ÆÁÈ¤ó¤À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í°ì¿ÍÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½µå¿ô¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££µ²ó¤È¤¤¤¦À©¸Â¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï
¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Çµå¿ô¤âÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤º¥¢¥¦¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖµå¿ôÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿Í×°ø¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çµå¿ô¤â¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á°²ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤ÊÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÄ¹¤¯¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£¶²ó¤ÏÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤«
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óº£¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¬¤É¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢´ÆÆÄ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ººî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£±£°·î¤Ï£µ¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤ÏÅê¤²¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«
¡Ö¡Ê¾¯¤·¾Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡ËËÍ¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¯Áê¼ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡½¡½£µ²ó¤ËÂÇÀÊÆþ¤ëÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬
¡Ö¤¤¤ä¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤è¤È¡£Âå¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤â¤¦´°Á´¤Ë´ÆÆÄ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤À¤±¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½º£Æü£µ£°ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦Á´Á³²¿¤â´¶¤¸¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ï¤¤¡££±ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤¤¤¤¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢£±Æü£±Æü´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£µ£°¹æ¤ÏÂç¤¤Ê¿ô»ú¤À¡£ÅþÃ£¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ï¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿Âç»ö¤Ê£±ÈÖ¤Î»Å»ö¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÅöÁ³¤½¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤º¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é³°Ìî¤â¤Í¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤¦ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¤¨Êý¤È¤«¤Ë¼«¿®¤ò´¶¤¸¤ë¤«
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤»þ´ü¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Á°¤â¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤»þ¤Ë¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂÇÀÊ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òºÇ¸å¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ì¤ÐºÇ¹â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×